2019-03-12T18:39:31+03:00
Общество

Смольный создаст территориальную схему обращения с мусором

Сейчас сбором данных для проекта занимаются в городском комитете по благоустройству
Петр КИБЕР
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В Петербурге разработают территориальную программу обращения с отходами.В Петербурге разработают территориальную программу обращения с отходами.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Петербург намерен всерьез заняться проблемой переработки мусора. И для того, чтобы понимать как перерабатываются отходы, комитет по благоустройству начал сбор данных у всех операторов «мусорного» рынка. Позднее они лягут в основу территориальной схемы обращения с отходами.

- Это обязательство регламентировано федеральным законодательством и соглашением о взаимодействии между Ленинградской областью и Санкт-Петербургом, - сообщает пресс-служба Смольного.

Другими словами. чтобы начать «мусорную» реформу, введение которой в Петербурге отложили на три года, город должен четко понимать, куда девать отходы и как их перерабатывать. А для начала неплохо бы узнать, как это происходит сейчас.

Именно поэтому чиновники комитета по благоустройству собирают данные, а также принимают документы от операторов, то есть мусорных полигонов, которые должны быть включены в территориальную схему переработки бытовых и иных отходов.

Итогом работы станет схема петербургского мусора: его количества, видов и классов опасности, главных источниках образования, предприятиях, занимающихся переработкой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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