Смольный создаст территориальную схему обращения с мусором
Петербург намерен всерьез заняться проблемой переработки мусора. И для того, чтобы понимать как перерабатываются отходы, комитет по благоустройству начал сбор данных у всех операторов «мусорного» рынка. Позднее они лягут в основу территориальной схемы обращения с отходами.
- Это обязательство регламентировано федеральным законодательством и соглашением о взаимодействии между Ленинградской областью и Санкт-Петербургом, - сообщает пресс-служба Смольного.
Другими словами. чтобы начать «мусорную» реформу, введение которой в Петербурге отложили на три года, город должен четко понимать, куда девать отходы и как их перерабатывать. А для начала неплохо бы узнать, как это происходит сейчас.
Именно поэтому чиновники комитета по благоустройству собирают данные, а также принимают документы от операторов, то есть мусорных полигонов, которые должны быть включены в территориальную схему переработки бытовых и иных отходов.
Итогом работы станет схема петербургского мусора: его количества, видов и классов опасности, главных источниках образования, предприятиях, занимающихся переработкой.
ИСТОЧНИК KP.RU