КГИОП через прокуратуру требует наказать бывшего владельца полуразрушенного особняка Веге

СЕГОДНЯ 19:07 2019-03-12T19:07:59+03:00

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Комитет по охране памятников Санкт-Петербурга (КГИОП), получив четвертый отказ от полиции в возбуждении дела против бывшего собственника объекта культурного наследия регионального значения «Особняк Веге Г.И.», пошел в прокуратуру.

- КГИОП обратился с жалобой к прокурору Санкт-Петербурга и в Невский районный суд с просьбой отменить уже четвертое подряд постановление УМВД России по Невскому району об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении акционерного общества «НПФ «Пигмент», - сообщает пресс-служба КГИОП.

В комитете напомнили, что завод являлся владельцем здания на Октябрьской набережной, дом 38, литера. БЗ с 2011 по 2017 годы. Все это время собственник обещал провести консервацию, обследование и все необходимые работы для сохранения особняка Веге, но так и не сделал этого. А памятник архитектуры тем временем разрушался, что зафиксировано актами КГИОП.

Но в полиции каждый раз не давали делу ход. Сейчас у здания новый хозяин, который намерен восстановить его, но давать спуску бывшему владельцу в Смольном не хотят.

ИСТОЧНИК KP.RU