2019-03-12T20:29:12+03:00
Общество

В Петербурге поддержат создание наукоемких производств

В Смольном надеются, что это поможет увеличить бюджет города до заветного триллиона рублей
Петр КИБЕР
Поделиться:
В Петербурге будут развивать высокотехнологичное производство.В Петербурге будут развивать высокотехнологичное производство.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Петербург будет и дальше развивать наукоемкое производство. Город создаст все условия для работы предприятий, занятых в секторе высоких технологий, таких как станкостроение, IT, медицина и прочее. В этом - уверены власти - залог будущего процветания Северной столицы.

- Мы надеемся, что именно наши промышленники помогут городу через несколько лет заработать 1 триллион рублей в год, - приводит слова врио губернатора пресс-служба Смольного.

Чтобы увеличить городской бюджет до этой заветной цифры, необходимо развивать современное производство, чтобы оно, наряду с автомобилестроением и фармкластером стало локомотивом экономики.

А пока в «Экспофоруме», на XIII Петербургском Партнериате малого и среднего бизнеса, 2 тысячи участников из 35 регионов России и 13 зарубежных стран представили свои идеи, разработки и стартапы, которые могли бы заинтересовать деловых партнеров.

Так, на форуме работает Startup Village. Это – специальная площадка для презентации уникальных проектов молодых изобретателей и бизнесменов. В этом году таких проектов 10, и 8 из них – петербургские.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В 2019 году в Петербурге дополнительно появится 7 детских садов, школа и центр соцобслуживания
В Пулково появится гостиница с бизнес-центром за миллиард рублей
КГИОП через прокуратуру требует наказать бывшего владельца полуразрушенного особняка Веге
Смольный создаст территориальную схему обращения с мусором
Суд отправил под стражу мужчину, доведшего свою сожительницу до самоубийства
Выборгский порт станет пассажирским, а суда начнут ходить в Петербург и Финляндию
Австрия хочет открыть генеральное консульство в Петербурге
Комитет по благоустройству и дорожные службы Петербурга заподозрили в создании «снежного картеля»
Следком завел дело из-за падения рекламного щита, который отправил в кому полицейского
Отчим развращал своего 12-летнего пасынка в Петербурге
Жителей Ленобласти предупредили о 17-градусных морозах 13 марта
В Петербурге задержали мужчин, спрятавших труп убитой женщины в багажнике авто
В Московском районе построят новый детский сад на 140 мест
Пик половодья в Ленинградской области ожидается в первой-второй декадах апреля
В Петербурге начались съемки фильма «Архипелаг»
В Петербурге задержали мужчину, который «заминировал» 18 домов
Осторожно, гололед: за один день на Манежной площади упали 17 петербуржцев
Талисман Евро-2020 представят в Петербурге 26 марта
В петербуржской школе выкинули все растения из-за ожога второклассника цветком
Актер из «Оперов» подорвал себя в парадной на Лени Голикова