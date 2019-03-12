В Петербурге поддержат создание наукоемких производств

СЕГОДНЯ 20:29 2019-03-12T20:29:12+03:00

В Смольном надеются, что это поможет увеличить бюджет города до заветного триллиона рублей

Изменить размер текста: A A

Петербург будет и дальше развивать наукоемкое производство. Город создаст все условия для работы предприятий, занятых в секторе высоких технологий, таких как станкостроение, IT, медицина и прочее. В этом - уверены власти - залог будущего процветания Северной столицы.

- Мы надеемся, что именно наши промышленники помогут городу через несколько лет заработать 1 триллион рублей в год, - приводит слова врио губернатора пресс-служба Смольного.

Чтобы увеличить городской бюджет до этой заветной цифры, необходимо развивать современное производство, чтобы оно, наряду с автомобилестроением и фармкластером стало локомотивом экономики.

А пока в «Экспофоруме», на XIII Петербургском Партнериате малого и среднего бизнеса, 2 тысячи участников из 35 регионов России и 13 зарубежных стран представили свои идеи, разработки и стартапы, которые могли бы заинтересовать деловых партнеров.

Так, на форуме работает Startup Village. Это – специальная площадка для презентации уникальных проектов молодых изобретателей и бизнесменов. В этом году таких проектов 10, и 8 из них – петербургские.

ИСТОЧНИК KP.RU