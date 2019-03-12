2019-03-12T21:21:17+03:00
Общество

В 2019 году в Петербурге дополнительно появится 7 детских садов, школа и центр соцобслуживания

Средства на выкуп площадей выделят из городского бюджета
Петр КИБЕР
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В нынешнем году в Петербурге дополнительно откроют семь детсадов и школу. Фото: АСТАФЕЕВ МаксимВ нынешнем году в Петербурге дополнительно откроют семь детсадов и школу. Фото: АСТАФЕЕВ Максим
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Ни для кого не секрет, что во многих районах Петербурга катастрофически не хватает социальных объектов. И в первую очередь это касается детских садов. Их строительство попросту не успевает за темпами ввода нового жилья, из-за этого образуются очереди на то, чтобы пристроить свое чадо в садик. И в Смольном проблему знают.

- В 2019 году Петербург дополнительно получит 7 детских садов, школу и центр социального обслуживания населения, - сообщает пресс-служба правительства Северной столицы.

Согласно постановлению городского правительства, которое подписал врио губернатора Петербурга, в программу по экономическому и социальному развитию территорий города внесены коррективы - меняется объем финансирования.

Теперь за период с 2018 по 2023 годы на программу потратят 45,8 миллиардов рублей. Эти средства пойдут и на выкуп площадей. на которых впоследствии откроют садики, школы, развивающие и социальные центры, а также многое другое.

ИСТОЧНИК KP.RU

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