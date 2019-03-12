2019-03-12T21:46:25+03:00
Общество

Врио губернатора Петербурга попросил Валентину Матвиенко не запрещать хостелы в жилых домах

Бизнесмены серьезно обеспокоены законопроектом, который приняла Госдума
Петр КИБЕР
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Власти Петербурга просят отложить запрет хостелов в жилых домах.Власти Петербурга просят отложить запрет хостелов в жилых домах.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Петербург - один из лидеров в России по турпотоку и по количеству хостелов. И новое положение, которое фактически запрещает размещать их в жилых домах серьезно обеспокоило бизнес. С просьбой отложить запрет к Валентине Матвиенко обратился глава Северной столицы.

- Безотлагательное вступление закона в силу потребует существенной реорганизации бизнеса и, в конечном итоге, приведет к потере рабочих мест в этой сфере, - сообщает пресс-служба губернатора Петербурга.

Другими словами, если закон вступит в силу, подавляющая часть городских хостелов просто закроется, ведь около 90 процентов из них расположены именно в жилых домах. Кроме сильного удара по малому и среднему бизнесу, в городе моментально взлетят цены на гостиничные номера, что всегда бывает в условиях дефицита мест.

А это, в свою очередь, снизит привлекательность Петербурга в глазах путешественников. Короче, плохо будет всем, кроме жильцов многоквартирных домов и просивших избавить их от шумных постояльцев хостелов.

Чтобы найти баланс интересов, Александр Беглов и попросил спикера Совета Федерации и представителя Петербурга в нем Валентину Матвиенко отложить принятие закона. Она обещала учесть все пожелания горожан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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