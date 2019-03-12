2019-03-12T22:05:46+03:00
Общество

Коммунальщики уничтожили плющ, который 40 лет украшал стену здания на Измайловском проспекте

Таким образом территорию двора «привели в надлежащее санитарное состояние»
Петр КИБЕР
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Теперь этой красоты более не существует. Фото: Гаврила Игнатович/vk.com/id535442475Теперь этой красоты более не существует. Фото: Гаврила Игнатович/vk.com/id535442475
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Варварским уничтожением многолетнего растения, украшавшего стену дома номер 18 литера А, по Измайловскому проспекту, назвали работу коммунальных служб петербуржцы. Плющ, бывший гордостью местных жителей, под корень вырубили сотрудники ЖКС номер 1 Адмиралтейского района.

- 1 марта 2019, после 12:00 дня, был варварски уничтожен плющ, росший там год за годом 40 (!) лет. Растение скинули со стены дома, где ранее одним из жильцов с крыши были натянуты специальные тросы для него. Причем плющ был безжалостно, и с ретивым удовольствием, вырублен до корней, - пишут петербуржцы в соцсетях.

На возмущенную жалобу жильцов в администрацию Адмиралтейского района, был получен ответ, что ЖКС номер 1 было поручено усилить контроль за санитарным состоянием домовладений. И теперь дворовая территория «приведена в надлежащее санитарное состояние».

Теперь жители «каменных джунглей» опасаются, что их лишат и единственного зеленого пятна - газона. Вдруг он тоже нарушает санитарную чистоту города?

ИСТОЧНИК KP.RU

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