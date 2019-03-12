Коммунальщики уничтожили плющ, который 40 лет украшал стену здания на Измайловском проспекте
Варварским уничтожением многолетнего растения, украшавшего стену дома номер 18 литера А, по Измайловскому проспекту, назвали работу коммунальных служб петербуржцы. Плющ, бывший гордостью местных жителей, под корень вырубили сотрудники ЖКС номер 1 Адмиралтейского района.
- 1 марта 2019, после 12:00 дня, был варварски уничтожен плющ, росший там год за годом 40 (!) лет. Растение скинули со стены дома, где ранее одним из жильцов с крыши были натянуты специальные тросы для него. Причем плющ был безжалостно, и с ретивым удовольствием, вырублен до корней, - пишут петербуржцы в соцсетях.
На возмущенную жалобу жильцов в администрацию Адмиралтейского района, был получен ответ, что ЖКС номер 1 было поручено усилить контроль за санитарным состоянием домовладений. И теперь дворовая территория «приведена в надлежащее санитарное состояние».
Теперь жители «каменных джунглей» опасаются, что их лишат и единственного зеленого пятна - газона. Вдруг он тоже нарушает санитарную чистоту города?
ИСТОЧНИК KP.RU