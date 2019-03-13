Погода на 13 марта в Петербурге: Днем ожидается ноль градусов

СЕГОДНЯ 07:52 2019-03-13T07:52:09+03:00

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Утро среды, 13 марта, в Петербурге выдалось для весны холодным. Выйдя на улицу, которая сохраняла еще атмосферу ночных заморозков, жители города, спрятав носы в шарфы, поспешили на работу. Однако, как прогнозируют синоптики, в ближайшие дни температура воздуха в Северной столице все чаще будет держаться в плюсе.

- В ночь на 13 марта в Петербурге прошел небольшой снег. Термометры показывали около 6-8 градусов мороза, в некоторых районах города температура опустилась до минус 11 градусов. Но днем уже значительно потеплеет. К полудню в Петербурге ожидается ноль градусов по Цельсия, - сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

В среду подует холодный северный ветер, который, возможно, разгонит тучи и улицы Петербурга хоть ненадолго зальются ярким солнцем.

В ближайшие дни температура воздуха в Северной столице начнет повышаться. Уже завтра в четверг, 14 марта, синоптики ожидают днем до 3 градусов тепла, а в конце рабочее недели, в пятницу, 15 марта, до плюс 6 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU