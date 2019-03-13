2019-03-13T08:49:56+03:00
Спорт

Аршавин провел мастер-класс в Нахимовском училище

Бывший игрок «Зенита» показал, как надо забивать голы
Лилия КОЗЛОВА
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Аршавин поделился мастерством с молодыми ребятами Фото: "Зенит" Евгений АсмоловАршавин поделился мастерством с молодыми ребятами Фото: "Зенит" Евгений Асмолов
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Экс-игрок петербургского футбольного клуба «Зенит» Андрей Аршавин, который недавно получил лицензию тренера, во вторник, 12 марта, посетил Нахимовское училище для того, чтобы поздравить победителей мини-футбольного турнира, в котором приняли участие 24 команды разных военных учебных заведений России. Также спортсмен вместе с молодыми игроками «Зенита» U-17 провел ребят мастер-класс.

- Мы посмотрели на ребят, которые в будущем будут защищать нашу родину. Со стороны Академии «Зенита» мы показали, как проходит обучение у нас, продемонстрировали несколько упражнений, которые применяем у себя в школе. Любой обмен опытом, новые знания из других сфер очень полезны для развития молодых ребят, - отметил Аршавин.

Бывший форвард сине-бело-голубых поделился мастерством и пообщался с молодыми футболистами. Также посмотрел на товарищеский матч между действующими чемпионами страны среди футбольных школ и сборной училищ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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