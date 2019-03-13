2019-03-13T10:01:32+03:00
Происшествия

Наркоману, задавившему женщину в Петербурге, грозит семь лет тюрьмы

Сбив насмерть пешехода, водитель дал по газам и скрылся
Лилия КОЗЛОВА
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Водителю грозит до 7 лет лишения свободы за наезд на женщину на севере Петербурга, повлекший ее смертьВодителю грозит до 7 лет лишения свободы за наезд на женщину на севере Петербурга, повлекший ее смертьФото: Олег ЗОЛОТО
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На скамье подсудимых в Петербурге окажется водитель, который в наркотическом угаре насмерть задавил пешехода. Как стало известно в среду, 13 марта, прокуратура Приморского района требует строгого наказания для автомобилиста – семь лет тюрьмы.

- Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении водителя, который, находясь в состоянии наркотического опьянения, сбил пешехода, - сообщила пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел вечером 17 сентября 2018 года. Водитель в наркотическом дурмане ехал по Афонской улице. В какой-то момент он, не посмотрев в зеркала заднего вида, начал сдавать назад и наехал на женщину, которая в это время переходила дорогу. Сбив пешехода, автомобилист сразу же дал по газам и скрылся с места аварии.

Несчастная пешеход была госпитализирована в больницу Святой преподобномученицы Елизаветы, но несмотря на усилия врачей, скончалась от полученных во время ДТП травм.

Уголовное дело передано в Приморский районный суд для рассмотрения. Водителю-наркоману грозит до семи лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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