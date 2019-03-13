Петербургского студента «охомутали» на миллион рублей

СЕГОДНЯ 10:30 2019-03-13T10:30:06+03:00

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В Петербурге 18-летний студент стал жертвой грабителей. При себе у молодого человека в сумке лежал почти миллион рублей. Грабители в масках напали на юношу в самый неожиданный момент, когда он зашел в парадную дома в Выборгском районе города. Об этом инциденте стало известно утром в среду, 13 марта.

- Во вторник, 12 марта, 18-летний петербуржец зашел в парадную дома 13 на улице Ивана Фомина. В этот момент на него неожиданно напали двое человек, лица которых были скрыты масками, - рассказали в главном управлении МВД Петербурга.

Между грабителями и студентом началась борьба, которую последний проиграл. Люди в масках скрутили юношу и связали его пластиковыми хомутами. После этого они забрали сумку у студента и сбежались с места преступления.

Как оказалось, в сумке у студента находились деньги – около 950 тысяч рублей, которые принадлежали его отцу. Вполне возможно, что грабители заранее знали о том, что молодой человек ходит с такой большой суммой денег.

Полиция возбудила уголовное дело и занялась расследованием и поисками грабителей.

ИСТОЧНИК KP.RU