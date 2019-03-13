Петербурженка поскользнулась на черепахе, выходя из лифта

СЕГОДНЯ 12:09 2019-03-13T12:09:28+03:00

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Жительница Калининского района Петербурга спасла черепаху, которую могла погибнуть в лапах пушистых животных. Маленькую «тортиллу» собирались съесть местные голодные коты. Однако женщина забрала ее домой и отогрела.

Обнаружила черепаху жительница Петербурга необычным образом. Выходя из лифта дома, она неожиданно поскользнулась на чем-то твердом и маленьком. Взглянув вниз, обнаружила что-то на подобии камня. Но оказалось, что это черепаха.

- Вышла из лифта и поскользнулась на черепахе. Ее пытались съесть местные коты. Пришлось забрать домой, - рассказала женщина в группе «Калининский район Лайт».

Черепашка плавает в ванной и больше не боится быть съеденной котамиФото: СОЦСЕТИ

Фото: СОЦСЕТИ

Почему черепаха вообще оказалась одна в подъезде дома, не известно. Петербурженка забрала животное домой, наполнила для нее ванну воды и покормила. Однако оставить черепаху у себя не имеет возможности. Для нее нужен аквариум и специальный подогрев для воды. Сейчас женщина разыскивает для своей новой подруги старых или новых хозяев.

ИСТОЧНИК KP.RU