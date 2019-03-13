Двухлетний малыш оказался в больнице Петербурга с проломленной головой из-за няни

СЕГОДНЯ 12:34 2019-03-13T12:34:40+03:00

Женщина не удержала ребенка и уронила его на асфальт

Изменить размер текста: A A

В детскую городскую больницу №2 в Петербурге поступил двухгодовалый пациент в тяжелом состоянии. У малыша оказалась тяжелая травма головы. В среду, 13 марта, об этом инциденте узнала полиция. Оказалось, что ребенка уронила няня.

- 13 марта медперсонал больницы №2 сообщил в полицию о том, что накануне вечером, 12 марта, к ним приехала женщина 1982 года с маленькими двухлетним сыном, которому требовалась срочная медицинская помощь, - пишут «Невские новости».

Со слов матери, во вторник, 12 марта, около семи часов вчера няня гуляла с малышом около дома 62 по Большому проспекту Васильевского острова. В какой-то момент женщина не удержала ребенка и уронила его на землю.

Осмотрев маленького мальчика, врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени, перелом лобной кости, внутримозговую гематому лобной области. Ребенок находился в тяжелом состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU