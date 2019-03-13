2019-03-13T13:39:02+03:00
Происшествия

Следователи проводят обыск на Калининской овощебазе из-за хищения 130 миллионов рублей

В Петербурге полиция и следственный комитет перекрыли входы и выходы помещения ЗАО «Норд-Овощ»
Лилия КОЗЛОВА
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Следственный комитет обыскивает помещения на Калининской овощебазеСледственный комитет обыскивает помещения на Калининской овощебазеФото: Олег ЗОЛОТО
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В Петербурге в среду, 13 марта, переполох. Жители города сообщают, что с самого утра на территории Калининской овощебазы находятся сотрудники полиции и следственного комитета. Все входы и выходы в помещение закрыты. Как сообщили правоохранители, причиной тому расследование уголовного дела о хищении 130 миллионов рублей.

- По версии следствия, главный бухгалтер одной из организаций, которая работает в Калининской овощебазе, с октября 2010 по май 2018 года делала денежные переводы с расчетного счета фирмы на счета фирм-однодневок. Всего переводов было сделано на сумму около 130 миллионов рублей. После эти деньги обналичивались, - сообщили в следственном комитете Петербурга.

Бухгалтер организации допрошена и находится в статусе подозреваемой. На данный момент полиция, Росгвардия и следственный комитет проводят обыск в помещениях ЗАО «Норд-Овощ». Их цель – найти документы, которые стали бы доказательством большой денежной аферы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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