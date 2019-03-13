2019-03-13T14:18:32+03:00
Происшествия

Двухлетняя девочка умерла в Петербурге, отравившись наркотиками отца

Находясь под кайфом, мужчина не заметил, как его ребенок умирает
Лилия КОЗЛОВА
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Маленькая девочка насмерть отравилась метадоном отцаМаленькая девочка насмерть отравилась метадоном отцаФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Петербурге умерла двухлетняя девочка, отравившись тяжелыми наркотиками, которые небрежно раскидал по дому ее отец. Пока мужчина находился под кайфом, ребенок мучительно погибал. В среду, 13 марта, нерадивого папу задержали по уголовному делу.

- Тело маленькой девочки было обнаружено утром 2 февраля в квартире одного из домов по улице Димитрова, - сообщили в следственном комитете Петербурга.

Как стало известно позднее, накануне вечером 27-летний отец девочки, сидя на кухне, употреблял наркотики – метадон. Сделав дело, мужчина небрежно стряхнул остатки наркотического вещества на пол. Пока петербуржец кайфовал и не обращал внимания на происходящее вокруг, его маленькая дочь отравилась запрещенным веществом. Сколько именно наркотиков попало в организм малышки, не известно.

На данный момент 27-летний отец задержан. Ему предъявлено обвинение и решается вопрос о мере наказания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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