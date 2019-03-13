На Сортировочном мосту на крышу перевернулась машина

СЕГОДНЯ 14:40 2019-03-13T15:44:30+03:00

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Не совсем обычную картину могли видеть петербургские автомобилисты, проезжавшие по Сортировочному мосту днем 13 марта. В правой полосе на крыше мирно лежала иномарка. Из-за этого на переправе в сторону проспекта Славы собралась приличная пробка.

- Скользко, накат у поребрика под углом, как трамплин работает, вот и перевертыши. Внимательность и еще раз внимательность за рулем, - пишут водители в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

При этом в комментариях пользователи соцсетей шутят, что вся проблема обычно заключается в «прокладке между рулем и сиденьем», а погодные условия лишь добавляют шансов невнимательному водителю оказаться в положении вверх колесами.

Впрочем, кроме железа в данном ДТП никто не пострадал. Но петербургским автомобилистам точно стоит быть внимательнее, ведь гололед уйдет с дорог Северной столицы еще не скоро.

ИСТОЧНИК KP.RU