2019-03-13T15:44:30+03:00
Происшествия

На Сортировочном мосту на крышу перевернулась машина

Из-за ДТП перекрыто движение по правой полосе в сторону проспекта Славы
Петр КИБЕР
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На Сортировочном мосту на крышу "прилегла" иномарка. Фото: vk.com/spb_todayНа Сортировочном мосту на крышу "прилегла" иномарка. Фото: vk.com/spb_today
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Не совсем обычную картину могли видеть петербургские автомобилисты, проезжавшие по Сортировочному мосту днем 13 марта. В правой полосе на крыше мирно лежала иномарка. Из-за этого на переправе в сторону проспекта Славы собралась приличная пробка.

- Скользко, накат у поребрика под углом, как трамплин работает, вот и перевертыши. Внимательность и еще раз внимательность за рулем, - пишут водители в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

При этом в комментариях пользователи соцсетей шутят, что вся проблема обычно заключается в «прокладке между рулем и сиденьем», а погодные условия лишь добавляют шансов невнимательному водителю оказаться в положении вверх колесами.

Впрочем, кроме железа в данном ДТП никто не пострадал. Но петербургским автомобилистам точно стоит быть внимательнее, ведь гололед уйдет с дорог Северной столицы еще не скоро.

ИСТОЧНИК KP.RU

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