У ЗСД в Василеостровском районе сгорел автосервис и два автомобиля
Около полудня 13 марта клубы дыма стали подниматься с Морской набережной, там где на Васильевском острове находится Западный скоростной диаметр. Вскоре стало известно, что это горит автосервис, расположенный в непосредственной близости к трассе.
- В 12:14 поступило сообщение о пожаре по адресу: Василеостровский район, Морская набережная дом 31, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.
Прибывшие на место пожарные увидели, что у ЗСД действительно полыхает автосервис. Причем вместе с находящимися внутри машинами. Спасти автотранспорт бойцы противопожарной службы МЧС не успели - две иномарки сгорели полностью.
Они то и горели в ангаре площадью 100 квадратных метров. Тушить пламя приезжали 3 единицы техники и 14 человек личного состава. Справиться с огнем удалось за полчаса - в 12:46 пожар был полностью ликвидирован.
Сведений о пострадавших пока не поступало.
ИСТОЧНИК KP.RU