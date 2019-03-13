У ЗСД в Василеостровском районе сгорел автосервис и два автомобиля

СЕГОДНЯ 15:08 2019-03-13T15:08:25+03:00

Под ЗСД в Василеостровском районе сгорел гаражный автосервис. Фото: vk.com/spb_today

Клубы дыма от пожара были видны далеко от места ЧП

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Около полудня 13 марта клубы дыма стали подниматься с Морской набережной, там где на Васильевском острове находится Западный скоростной диаметр. Вскоре стало известно, что это горит автосервис, расположенный в непосредственной близости к трассе.

- В 12:14 поступило сообщение о пожаре по адресу: Василеостровский район, Морская набережная дом 31, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Прибывшие на место пожарные увидели, что у ЗСД действительно полыхает автосервис. Причем вместе с находящимися внутри машинами. Спасти автотранспорт бойцы противопожарной службы МЧС не успели - две иномарки сгорели полностью.

Они то и горели в ангаре площадью 100 квадратных метров. Тушить пламя приезжали 3 единицы техники и 14 человек личного состава. Справиться с огнем удалось за полчаса - в 12:46 пожар был полностью ликвидирован.

Сведений о пострадавших пока не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU