2019-03-13T15:35:57+03:00
Происшествия

Полиция задержала подозреваемого в убийстве молодой пары из Мурино

Изрезанные ножом тела 19-летних парня и девушки нашли накануне утром в их квартире
Петр КИБЕР
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Полиция поймала предполагаемого убийцу молодой пары из Мурино.Полиция поймала предполагаемого убийцу молодой пары из Мурино.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Кровавой трагедией завершились посиделки молодой пары и их знакомых в Мурино. Утром 12 марта изрезанные ножом трупы 19-летних юноши и девушки нашли соседи. Полиция срочно начала розыск предполагаемого преступника и вскоре он нашелся.

- Им оказался 21-летний житель Санкт-Петербурга, знакомый погибших, - сообщает пресс-служба Следственного управления СК по Ленинградской области.

По версии следствия, 1 марта мужчина пришел в гости к своим знакомим. Они вместе весело проводили время, не забывая употреблять запрещенные препараты. В какой-то момент, когда все уже были под действием наркотиков, между гостем и молодой хозяйкой возник конфликт.

Мужчина схватил нож и начал бить им девушку в лицо, шею и туловище. Расправившись с ней, гость набросился на ее парня. 19-летний юноша пытался спрятаться на лоджии, но злоумышленник настиг его и там. Позднее тела так и нашли: она в комнате, а он - на лоджии.

В отношении задержанного возбуждено дело по статье «убийство двух лиц». Следствие по делу продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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