2019-03-13T16:09:47+03:00
Общество

По иску прокуратуры суд взыскал с отца двух малолетних детей 750 тысяч рублей неустойки по алиментам

Мужчина не платил деньги на содержание малышей с 2014 года
Петр КИБЕР
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По иску прокуратуры суд взыскал с алиментщика 750 тысяч неустойки.По иску прокуратуры суд взыскал с алиментщика 750 тысяч неустойки.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Только с помощью прокуратуры матери двоих малолетних детей удалось сдвинуть с мертвой точки дело о долге по алиментам. Ее бывший супруг с 2014 года не платил денег на содержание малышей. И не платил бы дальше, если бы не решение суда.

- Установлено, что ответчик, являясь отцом двоих детей четырех и восьми лет, будучи обязанным на основании решения суда выплачивать алименты на их содержание, с 2014 года без уважительных причин средств не выплачивал, - сообщает пресс-служба

На тот момент, за три года, накопился долг в 275 тысяч рублей. Но и потом, несмотря на решение суда, горе-отец забывал платить алименты на своих детей. Мать малышей устала ждать и пошла в прокуратуру. Там женщину услышали и вновь обратились в суд.

Судья не стал жалеть нерадивого папашу и, учитывая длительную просрочку платежей, присудил тому неустойку в 750 тысяч рублей. Теперь мужчине придется серьезно раскошелиться. А сделать это ему помогут судебные приставы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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