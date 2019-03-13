На незаконных поставках воды бизнес-леди из Ленобласти заработала 13 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 16:52 2019-03-13T16:52:59+03:00

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Главное следственное управление ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области завершило расследование дела в отношении жительницы Подпорожского района Ленобласти, которая за работала на незаконных поставках воды 13 миллионов рублей.

- В ходе следствия установлено, что злоумышленница, являясь генеральным директором одного из обществ с ограниченной ответственностью, осуществляла деятельность по распределению воды для питьевых и промышленных нужд без соответствующей лицензии, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Другими словами, заключая договора на поставку воды с муниципальными властями на эксплуатацию скважин по добыче воды и с управляющими компаниями а ее поставку, женщина сознательно нарушала закон.

При этом доход от такой деятельности оказался очень приличным - свыше 13 миллионов рублей. Теперь предпринимательницу ждет суд, который определит ей меру наказания.

ИСТОЧНИК KP.RU