Следственный комитет опубликовал видео с отцом-наркоманом, из-за которого погибла 2-летняя девочка

СЕГОДНЯ 18:21 2019-03-13T18:21:10+03:00

Следственный комитет опубликовал видео с отцом-наркоманом, по вине которого погибла 2-летняя дочь. Фото: Артем КИЛЬКИН

Мужчина объяснил, что уронил метадон на пол, где крошки наркотика подобрала его маленькая дочь

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Следственное управление России по Петербургу опубликовало видео первых следственных действий в отношении 27-летнего мужчины, по вине которого от наркотика погибла 2-летняя девочка.

- Установлено, что отец ребенка употребил наркотик, а остатки стряхнул на пол кухни. При неустановленных обстоятельствах наркотическое средство попало в организм ребенка и привело к смерти. Мужчина задержан, ему предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности, - сообщает пресс-служба СК РФ.

Сам мужчина показал следователям, как разложил метадон на холодильнике, как принял наркотик, как заметил, что крошки упали вниз, но так и не смог объяснить, почему не убрал опасное вещество с пола.

2-летняя девочка умерла в Санкт-Петербурге, отравившись метадоном.

Напомним, что трагедия произошла 2 февраля 2019 года в одном из многоквартирных домов на улице Димитрова во Фрунзенском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU