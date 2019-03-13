С Часовой башни в Выборге начали снимать строительные леса

СЕГОДНЯ 18:54 2019-03-13T18:54:04+03:00

Так Часовая башня выглядела год назад, когда ее только укрывали лесами. Фото: Олег ЗОЛОТО

Реставрация одного из символов города продолжалась несколько лет

Изменить размер текста: A A

Гордость Выборга и его жителей - Часовая башня начала освобождаться от строительных лесов. Реставрация, которая продолжалась несколько лет, вступила в свой последний этап. А после того, как реставраторы уйдут, башня снова станет доступна для туристов.

- Совсем скоро обновленная Часовая башня станет ещё одним местом притяжения старого Выборга. Реставрационные работы завершены,- написал в своем «Инстаграме» губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, побывавший накануне с визитом в Выборге.

Впрочем, точной даты, когда Часовая башня распахнет свои двери для туристов, пока никто е называет. Ремонтные работы позволили спасти историческую постройку, нижний ярус которой создан аж в 1492 году, а верхняя часть чуть позднее.

С ХVI века башня пережила два пожара и несколько войн и едва не разрушилась в 2000-е, однако теперь она посвежела и даже часовой механизм 1848 года выпуска вновь готов работать.

Впрочем, и весь исторический центр Выборга надо приводить в порядок, ведь пока он представляет собой печальное зрелище.

ИСТОЧНИК KP.RU