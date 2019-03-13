Туктамышева устроила шоу перед матчем 1/4 Кубка Гагарина СКА-«Локомотив»

13 Март 21:32 2019-03-13T21:32:57+03:00

А после знаменитая петербургская фигуристка вбросила шайбу перед первым розыгрышем

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Сегодня в Континентальной хоккейной лиге стартовали игры 1/4 Кубка Гагарина. В «Ледовом дворце» в Санкт-Петербурге местный СКА принимает грозный ярославский «Локомотив». Ну а атмосферу спортивного праздника создала фигуристка Елизавета Туктамышева.

- Очаровательная спортсменка сегодня не только успела поучаствовать в предматчевом шоу, но и произвела символическое вбрасывание, - сообщает пресс-служба СКА.

Сначала фигуристка устроила прокат с флагом петербургского клуба по арене и показала зрителям свое мастерское катание, а после вбросила шайбу перед стартовым свитском.

Надо сказать, что сама спортсменка не ушла с арены после начала игры и продолжала болеть за «армейцев с Невы», не забывая комментировать происходящее в своем «Твиттере».

Когда в соцсетях СКА появилась запись о том, что петербуржцы никак не могут забить, в том числе в большинстве, Туктамышева остроумно ответила на твит армейцев.

- Сейчас попробую исправить ситуацию с помощью показательного, - написала фигуристка.

ИСТОЧНИК KP.RU