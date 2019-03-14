Погода на 14 марта в Петербурге: Плюс и мокрый снег

СЕГОДНЯ 07:46 2019-03-14T07:46:03+03:00

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Утром в четверг, 14 марта, жители Петербурга по привычке тепло укутываются в зимние куртки и шарфы, чтобы с комфортом добраться до работы и не замерзнуть. После ночных заморозков дороги очень скользкие и пешеходы медленно идут по улицам, стараясь не упасть. Но уже к середине дня погода разойдется и станет теплее.

- В ночь на 14 марта температура воздуха в Петербурге опустилась до минус 3-5 градусов. Однако ожидается, что днем термометры покажут 1-3 градуса выше нуля, причем к вечеру станет теплее, - сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Синоптики прогнозируют, что 14 марта в Петербурге могут пройти небольшие осадки: ночью и утром в виде снега, а днем мокрого снега. Заледеневшие дороги и заснеженные крыши начнут постепенно оттаивать.

Теплая погода продержится до конца текущей недели. В пятницу и субботу, 15 и 16 марта, в ночное время температура воздуха уже не опустится ниже нуля градусов. При этом ожидатся облачная погода с осадками.

ИСТОЧНИК KP.RU