В ночном пожаре во Фрунзенском районе сгорел склад

СЕГОДНЯ 08:25 2019-03-14T08:59:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Ночное спокойствие в четверг, 14 марта, во Фрунзенском районе Петербурга прервал пожар. Сильный огонь разгорелся на Грузовом проезде, недалеко от КАД. Большое пламя с черными клубами дыма вздымались в небо, застилая все вокруг.

- Горит, по всей видимости, грузовой сервис под КАД после съезда на Софийскую улицу, - рассказали о пожаре очевидцы в социальной сети.

Сообщение о возгорании на телефон спасателей поступил в 1:14 ночи 14 марта. Загорелся ангар по адресу дом 27 на Грузовом проезде. Прибывшие на место пожарные обнаружили горящую одноэтажную металлическую конструкцию.

Сотрудники МЧС принялись бороться с огнем. В течение почти двух с половиной часов они пытались потушить разгоревшееся пламя, которое раздувалось от ветра. В 3:35 пожар был все же ликвидирован. В итоге ангар площадью 10 на 40 квадратных метров сгорел полностью. Пострадавших в пожаре не было. Ликвидацией огня занимались 18 человек личного состава МЧС и четыре единицы спецтехники.

ИСТОЧНИК KP.RU