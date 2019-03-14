2019-03-14T08:54:02+03:00
Общество

На петербургской дамбе выросла 10-метровая ледяная стена

«Горная цепь» высотой с трехэтажный дом образовалась после наводнения [фото]
Лилия КОЗЛОВА
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"Горный хребет" изо льда вырос вдоль Петербургской дамбы"Горный хребет" изо льда вырос вдоль Петербургской дамбыФото: СОЦСЕТИ
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В минувшую субботу, 9 марта, на Петербург обрушилась снежная буря. Сильный ветер гонял волны по Финскому заливу и прибивал куски льда к берегу. Когда стихия успокоилась и разошлись облака, на побережье, вокруг защитной дамбы образовалась гигантская ледяная стена высотой с трехэтажный дом. Как отмечают в комплексе защитных сооружений (КЗС), 9 марта, Петербург пережил редкое нагонное наводнение.

- Само наводнение прошло по классическому сценарию, разработанному природой. Наводненческую ситуацию значительно осложнила ледовая обстановка. Сильнейший западный ветер, с порывами до 30 метров в секунду и подъем уровня нагонной воды +164 сантиметров БСВ с внешней стороны защитных дамб, разрушил ледовое поле толщиной в 35 сантиметров, и ледяная масса навалилась на комплекс, - сообщили в КЗС на страничке в Instagram.

Ледяная стена - последствие наводнения Фото: Instagram @dambaspb_kzs

Ледяная стена - последствие наводнения Фото: Instagram @dambaspb_kzs

Максимальный навал льда зафиксирован на финской стороне дамбы. Несколько километров ледовой стены выросло по кромке комплекса. При измерении оказалось, что максимальная высота новых гор – 9,5 метров. Отмечается, что это крайне редкое и при этом очень красивое явление, которое достойно внимания.

Максимальная высота горы 9.5 метров Фото: Instagram @dambaspb_kzs

Максимальная высота горы 9.5 метров Фото: Instagram @dambaspb_kzs

Полюбоваться новыми ледяными горами в Петербурге можно будет еще долгое время. До тех пор, пока весеннее солнце полностью не растопит эту огромную стену.

ИСТОЧНИК KP.RU

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