В «О’Кей» на Пулковском шоссе взорвали банкомат
Ранним утром в четверг, 14 марта, на юге Петербурга прогремел взрыв. Неизвестные люди пытались похитить деньги из банкомата «Альфа банка», однако у них ничего не вышло. Прочная конструкция сейфа выдержала взрывную волну, и грабителям пришлось скрыться с места.
- В супермаркете «О’Кей» на Пулковском шоссе в пятом часу утра взорвали банкомат «Альфа банка». Сейф взрыв выдержал, зря старались, - рассказали очевидцы в социальной сети «ВКонтакте».
Неизвестно, какой силы был взрыв. Судя по фото, опубликованным в сети, взрывной волны хватило лишь на то, чтобы повредить немного обшивку банкоматов. Вокруг места происшествия валяются куски пластика.
Сейчас в магазине, расположенном в доме 17 корпус 2 по Пулковскому шоссе работают криминалисты и выясняют все обстоятельства произошедшего инцидента. Сообщений о пострадавших в результате взрыва не поступало.
ИСТОЧНИК KP.RU