2019-03-14T10:50:14+03:00
Происшествия

Трое шестиклассников попали в больницу Петербурга с острым отравлением психотропным веществом

Полиция Фрунзенского района проводит проверку после госпитализации детей
Лилия КОЗЛОВА
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Трое школьников попали в больницу Петербурга с отравлением веществом психотропного действияТрое школьников попали в больницу Петербурга с отравлением веществом психотропного действияФото: Олег ЗОЛОТО
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В Петербурге госпитализировали в детскую больницу троих школьников. Ученики шестого класса забрали из учебного заведения во время уроков в среду, 13 марта, с острым ингаляционным отравлением. Чем именно так навредили себе дети, на данный момент не известно.

- В полицию Фрунзенского района Петербурга поступило сообщение из городской детской больницы о том, что трое учеников шестого класса госпитализированы из одной из школ на Дунайском проспекте, - сообщила пресс-служба МВД Северной столицы.

Во время осмотра ребят, врачи диагностировали у всех троих острое ингаляционное отравление неизвестным веществом психотропного действия легкой степени. При этом дети находились в удовлетворительном состоянии. После того, как школьников осмотрели и оказали им медицинскую помощь, все трое отправились домой.

Сотрудники полиции начали проверку для того чтобы выяснить, чем именно так сильно отравились дети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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