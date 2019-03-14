2019-03-14T12:25:25+03:00
Общество

Умер викарий Петербургской епархии Царскосельский Маркелл

Еписком скончался на 67-м году жизни после продолжительной болезни
Лилия КОЗЛОВА
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Епископ Царскосельский Маркелл умер в Петербурге Фото: Санкт-Петербургская епархия РПЦЕпископ Царскосельский Маркелл умер в Петербурге Фото: Санкт-Петербургская епархия РПЦ
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Сегодня, 14 марта, Петербургская православная община скорбит по отошедшему к господу духовному деятелю. В ночь на четверг в возрасте 66 лет умер викарий епархии еписком Царскосельский Маркелл, в миру Ветров. Причиной тому стало онкологическое заболевание, с которым член РПЦ долгое время боролся.

- Отпевание умершего епископа Маркелла совершит митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Прощание состоится в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры 16 марта в 11:30. Похоронят викария на Никольском кладбище, - сообщили в пресс-службе Петербургской митрополии РПЦ.

Будущий еписком родился в Минеральных Водах в 1952 году. Обучение духовенству проходил в Петербурге. В 1973 году Ветров подстригся в монахи. Маркелл внес немалый вклад в развитие церковной жизни северной столицы. С его именем связано возрождение царскосельских святынь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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