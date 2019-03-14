После веселья на Думской петербуржца избили в такси и обокрали
Улица Думская в Петербурге имеет не самую лучшую репутацию. Ночная жизнь, ряд недорогих баров и «предприниматели», торгующие шариками с «веселящим газом». Сев в такси на Думской 13 марта житель Петербурга не подозревал, что ему придется обратиться в полицию и рассказывать про полученные побои.
- В полицию Калининского района в среду, 13 марта, обратился 36-летний мужчина. Он рассказала, что его избили и ограбили в такси, - сообщила пресс-служба главного управления МВД Северной столицы.
По словам пострадавшего, он сел в такси на Думской улице в центре Петербурга. К его удивлению, в машине уже находились двое других пассажиров. Между 36-летний мужчиной и водителем во время пути завязался спор. Когда машина проезжала по Тихорецкому проспекту между домами 7 и 9, один из пассажиров избил конфликтного попутчика. После этого двое вышли из такси.
Спустя какое-то время мужчина понял, что у него пропал телефон. Сумма ущерба составила 10 тысяч рублей.
На данный момент по факту избиения и пропажи проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU