2019-03-14T13:24:56+03:00
Общество

Метро «Академическая» в Петербурге оцепили машины МЧС

Местные жители в панике наблюдают за происходящим [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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"Академическую" и "Гражданский проспект" в Петербурге окружили машины МЧС"Академическую" и "Гражданский проспект" в Петербурге окружили машины МЧСФото: СОЦСЕТИ
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Вокруг станций метро «Академическая» и «Гражданский проспект» в Калининском районе Петербурга стоят множество пожарных машин и автомобилей МЧС. Местные жители проходят мимо, с опаской оглядываясь на оцепление спасателей.

- Около станций метро «Академическая» и «Гражданский проспект» или пожар, или учения, или запах газа, - неуверенно сообщили в социальных сетях очевидцы.

На опубликованном в сети видео можно увидеть около десяти автомобилей спецтехники красного цвета, которые припарковались рядом со станцией «Академическая». Причем, причины происходящего петербуржцам не понятны, так как вестибюль метро был закрыт на ремонт еще летом 2018 года.

Машины МЧС и пожарные окружили станцию метро "Академическая" в Петербурге .

Однако паника оказалась лишней. Как пояснили в пресс-службе МЧС Петербурга «КП» - Петербург, возле метро проходят учения. Никакого пожара, газа или еще какой-либо опасности нет. Сама станция «Гражданский проспект» работает в обычном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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