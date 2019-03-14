После ДТП у моста Александра Невского водитель устроил «дикие танцы»

СЕГОДНЯ 14:00 2019-03-14T14:00:40+03:00

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Мужчина в неадекватном состоянии «танцует» на обочине напротив моста Александра Невского в Петербурге. Днем в четверг, 14 марта, автомобилисты обратили внимание на человека, который двигается как зомби, размахивает руками, еле перебирает ногами и крутится в разные стороны. Как оказалось, за несколько минут до того, как петербуржец пошел «в пляс», на подъезде к мосту он устроил ДТП.

- ДТП перед мостом Александра Невского. Мужчина из автомобиля в странном состоянии совершает неконтролируемые движения и еле стоит на ногах, - рассказали очевидцы в социальной сети «ВКонтакте»,

На видео, опубликованном в сети, мужчина раскачивается и практически падает на землю. Рядом с ним стоит открытая машина на аварийных сигналах. У автомобиля сильно смят капот после столкновения.

Перед мостом Александра Невского водитель устроил "дикие танцы".

По словам свидетелей, сначала «танцор» просто сидел в машине, припаркованной на дороге. Двое водителей вышли из машин, чтобы выяснить в чем дело. Попытались открыть двери автомобиля, когда увидели, что мужчина лежит на руле. Однако в этот момент герой видео очнулся, нажал на газ, влете в микроавтобус и после пытался проехать метров десять. Решив закончить свой путь, вышел из машины и начал танцевать.

Очевидцы считают, что неадекватное поведение мужчины можно объяснить употреблением наркотиков. Однако официального подтверждения данной информации пока что нет.

ИСТОЧНИК KP.RU