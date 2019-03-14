2019-03-14T14:00:40+03:00
Происшествия

После ДТП у моста Александра Невского водитель устроил «дикие танцы»

Петербуржец в неадекватном состоянии крутится на месте и размахивает руками [видео]
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
В Петербурге водитель устроил неадекватные танцы после ДТП Фото: стоп-кадр с видеоВ Петербурге водитель устроил неадекватные танцы после ДТП Фото: стоп-кадр с видео
Изменить размер текста:

Мужчина в неадекватном состоянии «танцует» на обочине напротив моста Александра Невского в Петербурге. Днем в четверг, 14 марта, автомобилисты обратили внимание на человека, который двигается как зомби, размахивает руками, еле перебирает ногами и крутится в разные стороны. Как оказалось, за несколько минут до того, как петербуржец пошел «в пляс», на подъезде к мосту он устроил ДТП.

- ДТП перед мостом Александра Невского. Мужчина из автомобиля в странном состоянии совершает неконтролируемые движения и еле стоит на ногах, - рассказали очевидцы в социальной сети «ВКонтакте»,

На видео, опубликованном в сети, мужчина раскачивается и практически падает на землю. Рядом с ним стоит открытая машина на аварийных сигналах. У автомобиля сильно смят капот после столкновения.

Перед мостом Александра Невского водитель устроил "дикие танцы".

По словам свидетелей, сначала «танцор» просто сидел в машине, припаркованной на дороге. Двое водителей вышли из машин, чтобы выяснить в чем дело. Попытались открыть двери автомобиля, когда увидели, что мужчина лежит на руле. Однако в этот момент герой видео очнулся, нажал на газ, влете в микроавтобус и после пытался проехать метров десять. Решив закончить свой путь, вышел из машины и начал танцевать.

Очевидцы считают, что неадекватное поведение мужчины можно объяснить употреблением наркотиков. Однако официального подтверждения данной информации пока что нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В июне 2019 года поезда «Аллегро» будут ходить по измененному расписанию
«Мостотрест» нашел подрядчика для реставрации мемориальных досок с Благовещенского моста
Полицейские поймали водителя «под шафе», который не захотел платить за бензин
«Завод МБПО-2» останется «мусорным» оператором севера Петербурга
В Петербурге девушка с сайта знакомств умерла в постели любовника на первом свидании
«Целитель» снял с 91-летней жительницы Кронштадта порчу вместе с деньгами и золотом
На два месяца меняется режим работы станции метро «Чкаловская»
Метро «Академическая» в Петербурге оцепили машины МЧС
После веселья на Думской петербуржца избили в такси и обокрали
Умер викарий Петербургской епархии Царскосельский Маркелл
Трое шестиклассников попали в больницу Петербурга с острым отравлением психотропным веществом
В «О’Кей» на Пулковском шоссе взорвали банкомат
На петербургской дамбе выросла 10-метровая ледяная стена
В ночном пожаре во Фрунзенском районе сгорел склад
Погода на 14 марта в Петербурге: Плюс и мокрый снег
Умная остановка у Гостиного двора «поглупела»
Туктамышева устроила шоу перед матчем 1/4 Кубка Гагарина СКА-«Локомотив»
Мать-инвалид забрала из приюта детей, которых у нее изъяла опека
Суд отправил под арест двух фигурантов дела о мошенничестве с квартирами пенсионеров
С Часовой башни в Выборге начали снимать строительные леса
Следственный комитет опубликовал видео с отцом-наркоманом, из-за которого погибла 2-летняя девочка
На незаконных поставках воды бизнес-леди из Ленобласти заработала 13 миллионов рублей
Под Кингисеппом в лобовом ДТП погибла женщина-водитель
По иску прокуратуры суд взыскал с отца двух малолетних детей 750 тысяч рублей неустойки по алиментам
Полиция задержала подозреваемого в убийстве молодой пары из Мурино
В ЗакСе Петербурга встали на защиту бездомных кошек