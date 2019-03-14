2019-03-14T14:29:09+03:00
Общество

На два месяца меняется режим работы станции метро «Чкаловская»

По вечерам вход в подземку будет ограничен
Петр КИБЕР
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С 18 марта по 24 мая меняется режим работы станции "Чкаловская".С 18 марта по 24 мая меняется режим работы станции "Чкаловская".Фото: Артем КИЛЬКИН
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Ремонт - вещь необходимая, даже если она создает неудобства. Так, начиная со следующего понедельника, придется немного потерпеть петербуржцам, живущим и работающим в районе станции метро «Чкаловская». Здесь на два месяца меняется режим работы станции.

- С 18.03.2019 по 24.05.2019 года по рабочим дням с 18:00 до 18:45 часов вход на станцию ограничен, - сообщает пресс-служба «Петербургского метрополитена».

Причиной для неудобств станет капитальный ремонт одного из эскалаторов. Время ограничения выбрано не случайно. Именно в шести до семи вечера на вход в метро случается самый пик нагрузки, так как служащие близлежащих офисов и предприятий спешат с работы домой.

Теперь людям придется или менять график работы, или же засиживаться на час дольше. Впрочем, есть еще наземный транспорт, который, правда, в эти часы обычно стоит в пробках.

Ближайшие станции метро - «Петроградская», «Спортивная» и «Горьковская» расположены в 20-30 минутах ходьбы. Планируйте маршруты своих поездок заранее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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