2019-03-14T14:34:18+03:00
Происшествия

«Целитель» снял с 91-летней жительницы Кронштадта порчу вместе с деньгами и золотом

Полиция задержала мошенника по «горячим» следам
Лилия КОЗЛОВА
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В Кронштадте 91-летнюю старушку обманул лже-целительВ Кронштадте 91-летнюю старушку обманул лже-целительФото: Олег ЗОЛОТО
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Доверчивая старушка из Кронштадта в Петербурге стала жертвой уличного мошенника. Мужчина внушил 91-летней женщине, что на нее наложена порча и предложил свою помощь. Возможно, проклятия после встречи старушки с «целителем» действительно не стало вместе с ее деньгами и золотом. В четверг, 14 марта, стало известно, что «мага» задержала полиция Кронштадтского района.

- Во вторник, 12 марта, в полицию обратилась 91-летняя жительница Кронштадта и рассказала, что обманным путем у нее похитили деньги и драгоценности на 38 тысяч рублей, - сообщили в главном управлении МВД Петербурга.

Неизвестный человек подошел к пожилой женщине около церкви и убедил ее в том, что на нее наложена крайне опасная порча. «Вешая лапшу на уши», мужчина уверил старушку, что проклятье лежит на ее деньгах и золоте, от которых немедленно надо избавиться. Доверчивая пенсионерка привела «целителя» к себе домой и отдала вещи.

После заявления, сотрудники полиции по «горячим» следам задержали 45-летнего мужчину. Гражданин зарегистрирован в Смоленской области, а до приезда в Петербург жил в Московской области.

Кроме того, в отдел полиции доставлены две женщины, которые могут иметь причастность к данному деянию и ряду аналогичных преступлений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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