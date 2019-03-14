Полицейские поймали водителя «под шафе», который не захотел платить за бензин

СЕГОДНЯ 15:25 2019-03-14T15:25:36+03:00

В Петербурге пьяный водитель уехал с заправки не заплатив, но попался полиции. Фото: Олег УКЛАДОВ

Изменить размер текста: A A

Цены на бензин иногда вызывают желание бросить все и пересесть на велосипед. И отдавать свои кровно заработанные деньги за «еду» для железного коня ой как не хочется, но и уезжать с заправки не заплатив за топливо тоже нехорошо. Так, по крайней мере, считается по закону.

- 14 марта в 4:30 наряд группы задержания вневедомственной охраны задержал 37-летнего водителя, который заправил свой автомобиль топливом, а затем скрылся с заправочной станции, при этом едва не совершив наезд на одного из работников, -сообщает пресс-служба Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

А получасом ранее стражей порядка вызвали сотрудники АЗС с Малоохтинского проспекта. Именно там автовладелец залил топливо в бак своего «Рено» на 1900 рублей и попытался уехать. Когда дорогу ему преградил заправщик, ретивый водитель просто нажал на педаль газа. Лишь чудом работник заправки успел отпрыгнуть в сторону.

Позднее нарушителя поймали у дома номер 22 по Шафировскому проспекту. Мужчина был пьян.

ИСТОЧНИК KP.RU