2019-03-14T15:57:21+03:00
Общество

«Мостотрест» нашел подрядчика для реставрации мемориальных досок с Благовещенского моста

Стоимость работ оценена в 13,5 миллионов рублей
Петр КИБЕР
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Мемориальные доски на Благовещенском мосту отреставрируют за 13,5 миллионов рублей. Фото: "Мостотрест" СПбМемориальные доски на Благовещенском мосту отреставрируют за 13,5 миллионов рублей. Фото: "Мостотрест" СПб
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К октябрю 2019 года мемориальные доски, установленные на Благовещенском мосту должны вновь предстать перед горожанами и туристами во всей своей красе. Об этом стало известно по итогу торгов на право производства реставрационных работ, которые ранее объявлял «Мостотрест».

- «Мостотрест» заключил контракт на исправление дефектов сооружений, являющихся объектами культурного наследия, - сообщает пресс-служба организации.

По договору, подрядчик отреставрирует мемориальные доски и надписи с накладными буквами с названием моста на двух павильонах управления Благовещенского моста. Для этого доски сначала демонтируют и отправят в реставрационные мастерские, где из отмоют и отшлифуют, а буквы покроют сусальным золотом.

Общая стоимость работ оценена в 13,5 миллионов рублей.

Напомним, что на Благовещенском мосту установлены две мемориальные доски. Одна в честь строительства самой переправы через Неву, а другая в память о морском офицере Петре Петровиче Шмидте, руководившем восстанием на крейсере «Очаков». Именно его именем долгое время был назван мост.

ИСТОЧНИК KP.RU

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