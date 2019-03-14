В июне 2019 года поезда «Аллегро» будут ходить по измененному расписанию

СЕГОДНЯ 16:14 2019-03-14T16:14:39+03:00

С 10 по 20 июня поезда "Аллегро" будут уходить из Петербурга на 5 минут раньше. Фото: Артем КИЛЬКИН

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Внимательно изучить расписание поездов «Аллегро» стоит тем, кто собирается отправиться в железнодорожное путешествие из Петербурга до Хельсинки и обратно. В июне нынешнего года поезда будут ходить по измененному расписанию.

- Это произойдет в связи с проведением работ по модернизации инфраструктуры на перегоне Гаврилово – Верхнечеркасово участка Санкт-Петербург – Бусловская, - сообщает пресс-служба Российских железных дорог.

Впрочем, за громкой фразой «изменение расписания» стоит лишь пятиминутный сдвиг по времени. Поезда номер 781,783, 785 и 787, идущие из Петербурга в Хельсинки будут отправляться с Финляндского вокзала на пять минут раньше обычного. То есть в 6:35, 11:25, 15:25 и 20:25 соответственно.

Других неудобств, связанных с работами на путях, для пассажиров в РЖД не обещают. Период действия изменений - с 10 по 19 июня 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU