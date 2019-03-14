В июне 2019 года поезда «Аллегро» будут ходить по измененному расписанию
Внимательно изучить расписание поездов «Аллегро» стоит тем, кто собирается отправиться в железнодорожное путешествие из Петербурга до Хельсинки и обратно. В июне нынешнего года поезда будут ходить по измененному расписанию.
- Это произойдет в связи с проведением работ по модернизации инфраструктуры на перегоне Гаврилово – Верхнечеркасово участка Санкт-Петербург – Бусловская, - сообщает пресс-служба Российских железных дорог.
Впрочем, за громкой фразой «изменение расписания» стоит лишь пятиминутный сдвиг по времени. Поезда номер 781,783, 785 и 787, идущие из Петербурга в Хельсинки будут отправляться с Финляндского вокзала на пять минут раньше обычного. То есть в 6:35, 11:25, 15:25 и 20:25 соответственно.
Других неудобств, связанных с работами на путях, для пассажиров в РЖД не обещают. Период действия изменений - с 10 по 19 июня 2019 года.
ИСТОЧНИК KP.RU