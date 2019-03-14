Водитель-наркоман, по вине которого в Ленобласти погибли пять человек, пойдет под суд

СЕГОДНЯ 16:56 2019-03-14T16:56:07+03:00

Водитель-дальнобойщик из Европы, устроивший смертельную аварию под Волосово, пойдет под суд. Фото: "ДТП и ЧП Волосово"/vk.com/dtp_volosovo

Полиция завершила расследование по делу о трагедии, произошедшей в сентябре 2018 года

Изменить размер текста: A A

Следственное управление Главного управления МВД по Петербургу и Ленинградской области передало в суд дело водителя-дальнобойщика, которого обвиняют в гибели 5 человек в ДТП, произошедшем в сентябре 2018 года в Волосовском районе Ленобласти.

- Следствием установлено, что водитель автопоезда в момент аварии находился в состоянии наркотического опьянения, неправильно выбрал скорость движения и совершил выезд на встречную полосу, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

А уже на «встречке» фура влетела в пассажирский микроавтобус, в котором ехали люди. От страшного удара на месте погибли водитель и трое пассажиров - два мужчины и две молодые женщины, а позднее в больнице от травм умер и 20-летний парень.

С сентября 2018 года, когда произошло смертельное ДТП, водитель, а он является гражданином одной из юго-восточных стран Европы, находился под стражей. И теперь его ждет суд. Мужчине грозит от 4 до 9 лет тюремного заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU