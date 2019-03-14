2019-03-14T16:56:07+03:00
Происшествия

Водитель-наркоман, по вине которого в Ленобласти погибли пять человек, пойдет под суд

Полиция завершила расследование по делу о трагедии, произошедшей в сентябре 2018 года
Петр КИБЕР
Поделиться:
Водитель-дальнобойщик из Европы, устроивший смертельную аварию под Волосово, пойдет под суд. Фото: "ДТП и ЧП Волосово"/vk.com/dtp_volosovoВодитель-дальнобойщик из Европы, устроивший смертельную аварию под Волосово, пойдет под суд. Фото: "ДТП и ЧП Волосово"/vk.com/dtp_volosovo
Изменить размер текста:

Следственное управление Главного управления МВД по Петербургу и Ленинградской области передало в суд дело водителя-дальнобойщика, которого обвиняют в гибели 5 человек в ДТП, произошедшем в сентябре 2018 года в Волосовском районе Ленобласти.

- Следствием установлено, что водитель автопоезда в момент аварии находился в состоянии наркотического опьянения, неправильно выбрал скорость движения и совершил выезд на встречную полосу, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

А уже на «встречке» фура влетела в пассажирский микроавтобус, в котором ехали люди. От страшного удара на месте погибли водитель и трое пассажиров - два мужчины и две молодые женщины, а позднее в больнице от травм умер и 20-летний парень.

С сентября 2018 года, когда произошло смертельное ДТП, водитель, а он является гражданином одной из юго-восточных стран Европы, находился под стражей. И теперь его ждет суд. Мужчине грозит от 4 до 9 лет тюремного заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Петербурге продают поддельное и разбавленное водой молоко
Это маловероятно: Букмекеры оценили шансы на поединок Дацика с Емельяненко
Виновников «газовой атаки» на Петербург оштрафовали на 200 тысяч рублей
На Муринской дороге появится долгожданный светофор
В июне 2019 года поезда «Аллегро» будут ходить по измененному расписанию
«Мостотрест» нашел подрядчика для реставрации мемориальных досок с Благовещенского моста
Полицейские поймали водителя «под шафе», который не захотел платить за бензин
«Завод МБПО-2» останется «мусорным» оператором севера Петербурга
В Петербурге девушка с сайта знакомств умерла в постели любовника на первом свидании
«Целитель» снял с 91-летней жительницы Кронштадта порчу вместе с деньгами и золотом
На два месяца меняется режим работы станции метро «Чкаловская»