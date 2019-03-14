2019-03-14T17:17:05+03:00
Авто

На Муринской дороге появится долгожданный светофор

Он позволит пешеходам безопасно пересекать оживленную магистраль
Петр КИБЕР
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На Муринской дороге у ЖК "Новая Охта" поставят светофор.На Муринской дороге у ЖК "Новая Охта" поставят светофор.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Петербурга принял решение установить светофор на нерегулируемом пешеходном переходе в районе остановки «Новая» у ЖК «Новая Охта».

- В настоящее время в этой локации существует нерегулируемый пешеходный переход. С учетом активной застройки жилого квартала, остановкой общественного транспорта стали пользоваться больше местных жителей, - сообщает пресс-служба КРТИ.

Другими словами, все больше и больше людей стали бегать через дорогу, по которой стало ездить все больше и больше машин. И эти потоки надо было необходимо развести. Поэтому было решено поставить здесь светофор с вызывной кнопкой, которая включает зеленый свет пешеходам лишь по необходимости.

Монтаж светофоров должен начаться уже весной, а окончательно сдать объект строители должны в конце 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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