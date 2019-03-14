Виновников «газовой атаки» на Петербург оштрафовали на 200 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 17:53 2019-03-14T17:53:42+03:00

Ответственных за разлив ядовитого вещества оштрафовали на 200 тысяч рублей. Фото: Пресс-служба комитета по природопользованию.

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Комитет по природопользованию Петербурга привлек к ответственности владельцев «ароматной» цистерны с этилмеркаптаном, из-за которой весь Петербург в начале февраля пропах бытовым газом.

- По статье «Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами», обществу с ограниченной ответственностью «Портэнерго» назначен административный штраф в размере 200 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба Смольного.

Еще 6 тысяч придется заплатить индивидуальному предпринимателю, который сдал в аренду землю, на которой стояла опасная цистерна. Мужчина виноват в том, что не сообщил о разливе ядовитой жидкости, из-за чего специалисты больше пяти часов искали источник едкого запаха, перепугавшего половину Петербурга.

В отношении еще одного фигуранта дела расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU