2019-03-14T20:18:08+03:00
Происшествия

На территории промзоны в Шушарах сгорела бытовка

Видео, как бушевал огонь, в редакцию «Комсомольской правды» прислали свидетели ЧП
Петр КИБЕР
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В Шушарах полыхали строительные бытовки.В Шушарах полыхали строительные бытовки.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Столб черного дыма и пламя - такую картину могли наблюдать водители, проезжавшие по дороге в районе промзоны у поселка Шушары. Здесь ярким пламенем горели строительные бытовки.

- На территории промзоны, где расположены шиномонтажи и склады полыхает пожар, - сообщили очевидцы происшествия, приславшие запись с камеры видеорегистратора в редакцию «Комсомольской правды».

На кадрах видеозаписи хорошо заметно, что пламенем объяты две бытовки из синего гофрированного металла. Судя по их внешнему виду, они стояли заброшенными, но есть вероятность, что в них что-то хранилось.

В районе поселка Шушары полыхает пожар на территории промзоны.

К сожалению, точных сведений об инциденте нет. Возможно, что с огнем справились своими силами и не стали вызывать пожарных, так как ущерб был небольшим. Скорее всего, ЧП обошлось без жертв и пострадавших, ведь в противном случае о нем наверняка бы знали в МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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