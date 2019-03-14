На территории промзоны в Шушарах сгорела бытовка
Столб черного дыма и пламя - такую картину могли наблюдать водители, проезжавшие по дороге в районе промзоны у поселка Шушары. Здесь ярким пламенем горели строительные бытовки.
- На территории промзоны, где расположены шиномонтажи и склады полыхает пожар, - сообщили очевидцы происшествия, приславшие запись с камеры видеорегистратора в редакцию «Комсомольской правды».
На кадрах видеозаписи хорошо заметно, что пламенем объяты две бытовки из синего гофрированного металла. Судя по их внешнему виду, они стояли заброшенными, но есть вероятность, что в них что-то хранилось.
В районе поселка Шушары полыхает пожар на территории промзоны.
К сожалению, точных сведений об инциденте нет. Возможно, что с огнем справились своими силами и не стали вызывать пожарных, так как ущерб был небольшим. Скорее всего, ЧП обошлось без жертв и пострадавших, ведь в противном случае о нем наверняка бы знали в МЧС.
ИСТОЧНИК KP.RU