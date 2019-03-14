Сортировочный мост включился в войну с «газелями» за компанию с Мостом глупости

СЕГОДНЯ 21:04 2019-03-14T21:04:26+03:00

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Все в Петербурге (кроме водителей «газелей») знают про знаменитый Мост глупости на Софийской улице, о которой разбилось уже больше 170 грузовиков, автобусов и прочих транспортных средств. Не так давно под переправой застрял даже трактор с сеном. Но есть в городе и второй «воин» - Сортировочный мост.

- Как обычно под Cортировочным мостом «разложилась» «Газель». Еще немного и уехала бы совсем без кузова, - написал очевидец в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Впрочем, Сортировочный мост, в отличие от Моста глупости, известен петербургским водителям давно, так как построен, поэтому здесь в основном застревают приезжие и те водители, кто недавно пересел на автомобиль с высоким кузовом.

Именно такой и была пострадавшая «Газель». При этом она прошла под ограничителем высоты в 2,6 метра, но разбила кузов о последнюю, самую низкую балку из череды препятствий.

ИСТОЧНИК KP.RU