2019-03-14T21:04:26+03:00
Происшествия

Сортировочный мост включился в войну с «газелями» за компанию с Мостом глупости

Грузовик едва не снес кузов при проезде низкого сооружения
Петр КИБЕР
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Под Сортировочным мостом "Газель" снесла себе почти половину кузова. Фото: vk.com/spb_todayПод Сортировочным мостом "Газель" снесла себе почти половину кузова. Фото: vk.com/spb_today
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Все в Петербурге (кроме водителей «газелей») знают про знаменитый Мост глупости на Софийской улице, о которой разбилось уже больше 170 грузовиков, автобусов и прочих транспортных средств. Не так давно под переправой застрял даже трактор с сеном. Но есть в городе и второй «воин» - Сортировочный мост.

- Как обычно под Cортировочным мостом «разложилась» «Газель». Еще немного и уехала бы совсем без кузова, - написал очевидец в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Впрочем, Сортировочный мост, в отличие от Моста глупости, известен петербургским водителям давно, так как построен, поэтому здесь в основном застревают приезжие и те водители, кто недавно пересел на автомобиль с высоким кузовом.

Именно такой и была пострадавшая «Газель». При этом она прошла под ограничителем высоты в 2,6 метра, но разбила кузов о последнюю, самую низкую балку из череды препятствий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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