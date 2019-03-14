2019-03-14T21:38:50+03:00
Политика

Ксения Собчак не пойдет в губернаторы Санкт-Петербурга

Сегодня телеведущая и политик приехала в родной город, чтобы принять участие в «Дилетантских чтениях»
Петр КИБЕР
Поделиться:
Ксения Собчак не будет пытаться стать губернатором родного Петербурга.Ксения Собчак не будет пытаться стать губернатором родного Петербурга.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Интрига, которая держалась до последнего времени - пойдет ли Ксения Собчак на выборы губернатора Санкт-Петербурга или нет, окончательно рухнула. В рамках «Дилетантских чтений», на которые светская львица прибыла в родной город, она окончательно сказала «нет».

- Ксения Собчак публично подтвердила, что не пойдёт на выборы губернатора Петербурга, - сообщает 78.ru.

Официальных причин не называется, но, возможно одной из них мог стать пресловутый муниципальный фильтр, пробиться через который должны все кандидаты. То есть, чтобы стать официальным претендентом на кресло градоначальника, претенденту надо собрать подписи не менее 10 процентов от общего числа муниципальных депутатов - около 150 голосов, причем не менее чем из 83 разных округов.

При этом накануне сама Собчак в своем телеграмм-канале в резкой форме ответила на предположения политологов о начале своей избирательной кампании.

- Хочу сделать официальное заявление по поводу моего якобы выдвижения на выборы в Петербурге - это полная ***** (ерунда - прим.ред). Не надо пиариться на мне, - написала Ксения Собчак.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На крыше «Лениздата» обнаружилась незаконная надстройка
«Зенит» выйдет на игру с «Вильярреалом» без Дзюбы
Сортировочный мост включился в войну с «газелями» за компанию с Мостом глупости
На территории промзоны в Шушарах сгорела бытовка
В Петербурге продают поддельное и разбавленное водой молоко
Это маловероятно: Букмекеры оценили шансы на поединок Дацика с Емельяненко
Виновников «газовой атаки» на Петербург оштрафовали на 200 тысяч рублей
На Муринской дороге появится долгожданный светофор
Водитель-наркоман, по вине которого в Ленобласти погибли пять человек, пойдет под суд
В июне 2019 года поезда «Аллегро» будут ходить по измененному расписанию
«Мостотрест» нашел подрядчика для реставрации мемориальных досок с Благовещенского моста
Полицейские поймали водителя «подшофе», который не захотел платить за бензин
«Завод МБПО-2» останется «мусорным» оператором севера Петербурга
В Петербурге девушка с сайта знакомств умерла в постели любовника на первом свидании
«Целитель» снял с 91-летней жительницы Кронштадта порчу вместе с деньгами и золотом
На два месяца меняется режим работы станции метро «Чкаловская»