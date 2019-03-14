Ксения Собчак не пойдет в губернаторы Санкт-Петербурга

СЕГОДНЯ 21:38 2019-03-14T21:38:50+03:00

Сегодня телеведущая и политик приехала в родной город, чтобы принять участие в «Дилетантских чтениях»

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Интрига, которая держалась до последнего времени - пойдет ли Ксения Собчак на выборы губернатора Санкт-Петербурга или нет, окончательно рухнула. В рамках «Дилетантских чтений», на которые светская львица прибыла в родной город, она окончательно сказала «нет».

- Ксения Собчак публично подтвердила, что не пойдёт на выборы губернатора Петербурга, - сообщает 78.ru.

Официальных причин не называется, но, возможно одной из них мог стать пресловутый муниципальный фильтр, пробиться через который должны все кандидаты. То есть, чтобы стать официальным претендентом на кресло градоначальника, претенденту надо собрать подписи не менее 10 процентов от общего числа муниципальных депутатов - около 150 голосов, причем не менее чем из 83 разных округов.

При этом накануне сама Собчак в своем телеграмм-канале в резкой форме ответила на предположения политологов о начале своей избирательной кампании.

- Хочу сделать официальное заявление по поводу моего якобы выдвижения на выборы в Петербурге - это полная ***** (ерунда - прим.ред). Не надо пиариться на мне, - написала Ксения Собчак.

ИСТОЧНИК KP.RU