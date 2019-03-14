2019-03-14T21:54:49+03:00
Спорт

«Зенит» выйдет на игру с «Вильярреалом» без Дзюбы

Нет нападающего и в запасе, а ведь этот матч решающий
Петр КИБЕР
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Артем Дзюба не поехал в Испанию на игру с "Вильярреалом".Артем Дзюба не поехал в Испанию на игру с "Вильярреалом".Фото: Артем КИЛЬКИН
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Сегодня вечером решится еврокубковая судьба петербургского «Зенита», который и так висит на волоске от вылета из Лиги Европы. И тем более странно, что в заявке сине-бело-голубых не оказалось одного из главных бомбардиров команды - Артема Дзюбы.

- Вот наш состав: Лунев — Смольников, Иванович, Маммана, Ракицкий, Барриос, Эрнани, Шатов, Оздоев, Дриусси, Азмун. Дзюбы в заявки нет, - сообщается в текстовой онлайн-трансляции, идущей на сайте клуба.

Сейчас сложно сказать, почему главный тренер команды Сергей Семак принял такое решение. Возможно игрок получил травму и не может сыграть в полную силу, а может Дзюбу решили поберечь для соажений в чемпионате России, ведь шансов пробиться дальше в еврокубках у «Зенита» совсем немного.

Напомним, что домашнюю игру петербуржцы провалили, уступив «Вильярреалу» со счетом 1:3, а это значит, что для выхода в 1/4 Лиги Европы им надо обыгрывать испанцев со счетом 3:0 или больше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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