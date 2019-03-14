На крыше «Лениздата» обнаружилась незаконная надстройка

СЕГОДНЯ 22:07 2019-03-14T22:07:02+03:00

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Петербургский комитет по охране памятников (КГИОП) обнаружил невесть откуда взявшуюся надстройку на крыше здания бизнес-центра «Лениздат» на набережной реки Фонтанки. Само строение не является объектом культурной ценности, но стоит в охранной зоне.

- КГИОП провел внеплановую проверку и по факту выявленных нарушений вызвал представителя пользователя ООО «Стройинвест» на составление протокола об административных правонарушениях, - сообщает пресс-служба ведомства.

Кроме этого чиновники намерены подать иски с требованием к застройщику снести самовольно возведенную надстройку.

Надо сказать, что само здание «Лениздата», появившееся на набережной Фонтанки в 1970 году, особой культурной ценности не представляет, однако находится оно в единой охранной зоне и зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности, где нельзя просто так увеличивать высоту строений, дабы не нарушить исторический архитектурный ансамбль центра Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU