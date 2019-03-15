Погода на 15 марта в Петербурге: Потепление и мокрый снег

СЕГОДНЯ 07:47 2019-03-15T07:47:06+03:00

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В Петербурге наконец-то приходит весна. Правда, жителям города придется вспомнить, куда они спрятали на зиму зонты, так как на смену снегопадам придут дожди. Утром в пятницу, 15 марта, в Северной столице прошел небольшой мокрый снег. Термометры наконец-то показывают температуру выше нуля.

- В ночь на 15 марта в Петербурге температура воздуха не опускалась ниже ноля градусов. Днем в пятницу в Северной столице ожидается 3-5 градусов тепла, что не может не радовать, - сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Долгожданное потепление наконец-то настало. Но не стоит ожидать сразу яркого, жгучего солнца. В пятницу, 15 марта, в Петербурге будет держаться преимущественно облачная погода с небольшими осадками в виде мокрого снега. Дороги по-прежнему скользкие, покрыты льдом и снегом дворы и некоторые улицы.

Выходные в Петербурге тоже выдадутся теплыми. В субботу, 16 марта, температура воздуха максимально поднимается до 4 градусов тепла, в воскресение, 17 марта – до плюс 6. А вот солнечными днями Северная столица сможет порадовать горожан только в конце марта.

ИСТОЧНИК KP.RU