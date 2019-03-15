После аварии с маршруткой под Пушкином, 17-летняя девушка оказалась в больнице

СЕГОДНЯ 09:14 2019-03-15T09:14:37+03:00

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С открытой черепно-мозговой травмой и тяжелом состоянии молодая девушка попала в больницу. Причиной тому стало ДТП в Пушкинском районе Ленинградской области, которое произошло накануне вечером в четверг, 14 марта. Несчастная попала пол колеса маршрутного автобуса.

- Авария произошла в 21:35 часов вечера 14 марта в деревне Тярлево Пушкинского района Ленинградской области. По предварительным данным, 17-летняя девушка переходила дорогу в районе дома 12А на Фильтровском шоссе, когда произошло ДТП, - сообщили в пресс-службе отдела пропаганды УГИБДД по Петербургу и 47-му региону.

Пока юная пешеход переходила дорогу, на нее наехал автобус «ПАЗ» следовавший по маршруту №12-К. За рулем находился водитель 1958 года рождения. Маршрутка сбила с ног девушку и та упала на дорогу на перекрестке.

Прибывшие медики госпитализировали пострадавшую. Сейчас она находится в больнице в тяжелом состоянии. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU