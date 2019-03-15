2019-03-15T09:57:08+03:00
Происшествия

Рухнувшая стена задавила мигранта на Кронштадтском морском заводе

Трагедия под Петербургом произошла во время демонтажных работ
Лилия КОЗЛОВА
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Рухнувшая на Кронштадтском морском заводе стена задавила мигрантаРухнувшая на Кронштадтском морском заводе стена задавила мигрантаФото: Артем КИЛЬКИН
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На Кронштадтском морском заводе произошла трагедия. Утром в четверг, 14 марта, обрушилась стена. Обломки разрушившейся конструкции полетели прямо на человека, который оказался погребен под ними.

- Трагедия произошла на территории завода в Кронштадте на Петровской улице около одиннадцати часов утра 14 марта. Стена обрушилась в тот момент, когда на здании проводились демонтажные работы, - пишет «Мойка78» со ссылкой на правоохранительные органы.

В результате обрушения, под обломками оказался погребен 35-летний мужчина, гражданин Узбекистана. Был ли он рабочий либо оказался рядом с заводом случайно, не уточняется. Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют обстоятельства произошедшего.

Кронштадтский морской завод – одно из старейших судоремонтных предприятий России, основанное в 1858 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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