Рухнувшая стена задавила мигранта на Кронштадтском морском заводе
На Кронштадтском морском заводе произошла трагедия. Утром в четверг, 14 марта, обрушилась стена. Обломки разрушившейся конструкции полетели прямо на человека, который оказался погребен под ними.
- Трагедия произошла на территории завода в Кронштадте на Петровской улице около одиннадцати часов утра 14 марта. Стена обрушилась в тот момент, когда на здании проводились демонтажные работы, - пишет «Мойка78» со ссылкой на правоохранительные органы.
В результате обрушения, под обломками оказался погребен 35-летний мужчина, гражданин Узбекистана. Был ли он рабочий либо оказался рядом с заводом случайно, не уточняется. Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют обстоятельства произошедшего.
Кронштадтский морской завод – одно из старейших судоремонтных предприятий России, основанное в 1858 году.
ИСТОЧНИК KP.RU