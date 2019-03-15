Гендиректор компании, связанной со строительством «Крестов 2», признан виновным в даче взятки

СЕГОДНЯ 10:23 2019-03-15T10:23:24+03:00

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В Петербурге вынесен приговор в отношении генерального директора ООО «Петроинвест» Руслана Хамхокова, который признан виновным в даче взятки, связанной со строительством СИЗО «Кресты 2». Суммы подкупа исчисляются сотнями миллионов рублей.

- С марта 2010 по август 2015 годов Хамков неоднократно передавал через посредников бывшему заместителю начальника ГУ ФСИН России по Петербургу и Ленинградской области Сергею Мойсеенко взятки, для того, чтобы тот покровительствовал над «Петроинвест». Общая сумма взяток составила около 388 миллионов рублей, - сообщили в следственном комитете города на Неве.

Кроме того, являясь гендиректором «Петроинвест», компании, которая выступала генсубподрядчиком при строительстве следственного изолятора «Кресты 2» в декабре 2014 года подписал акт, содержащий ложную информацию. Якобы компания выполнила работы на сумму более 40 миллионов рублей.

Приговором суда Хамхокову, заключившему досудебное соглашение о сотрудничестве, назначено наказание в виде лишения свободы на 5 лет условно с испытательным сроком на 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU