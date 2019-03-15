2019-03-15T11:55:18+03:00
Общество

Лабрадор нашел тайник с марихуаной в машине ехавшей из Петербурга в Финляндию

На Выборгской таможне у путешественников изъяли почти полкило наркотиков
Лилия КОЗЛОВА
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Лабрадор Лорд Ли Грей вывел на чистую воду водителя с марихуаной Фото: пресс-служба Выборгской таможниЛабрадор Лорд Ли Грей вывел на чистую воду водителя с марихуаной Фото: пресс-служба Выборгской таможни
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Нос по ветру, хвост пистолетом. Именно так можно описать одного из самых важных сотрудников Выборгской таможни. Лабрадор-ретривер по кличке Лорд Ли Грей, выполняя свой служебный долг, вывел на чистую воду водителя, который контрабандой пытался провезти из Петербурга в Финляндию почти полкилограмма наркотиков. Но от острого нюха Лорда ничего не спрячешь. Об очередном успешном деле служебной собаки стало известно в пятницу, 15 марта.

- На автомобильный пункт пропуска Торфяновка Выборгской таможни приехала машина, которая направлялась в Финляндию. За рулем сидел мужчина с двойным гражданством, рядом с ним пассажир. Во время допроса таможенники заподозрили, что водитель что-то скрывает в машине, - сообщила пресс-служба федеральной таможенной службы Северо-Западного таможенного управления.

К тщательному досмотру приступил кинолог вместе со своим верным помощником собакой породы лабрадор-ретривер Лордом Ли Греем. Навострив нюх, Лорд тщательно изучил автомобиль и остановился у багажника. Он был уверен, там есть тайник. Осмотрев багажное отделение, таможенники действительно обнаружили секретное место, в котором находился сверток с веществом зеленого цвета.

Экспертиза показала, что в свертке находилось 430 граммов марихуаны. К контрабанде оказался причастен водитель, в отношении которого возбуждено уголовное дело. За это ему грозит до 20 лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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