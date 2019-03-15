2019-03-15T15:03:59+03:00
Общество

Берега реки Глухарки в Приморском районе приведут в благоустроенный вид

Работы затронут 3 гектара сквера на Шуваловском проспекте
Петр КИБЕР
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На берегу реки Глухарки появится благоустроенная зона. Фото: Комитет по благоустройству.На берегу реки Глухарки появится благоустроенная зона. Фото: Комитет по благоустройству.
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Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга намерен объявить конкурс на благоустройства сквера на Шуваловском проспекте в Приморском районе города. Здесь, на берегу реки Глухарки должна появиться комфортная зона отдыха для горожан.

- В сквере на Шуваловском проспекте планируется проложить дорожки, поставить красивые скамейки, привести в порядок газоны и высадить деревья и кустарники, - сообщает пресс-служба комитета по благоустройству.

По замыслу чиновников, береговая линия Глухарки должна стать благоустроенным местом отдыха и занятий спортом для местных жителей. Всего работы затронут около 3 гектаров площади сквера на Шуваловском проспекте.

И эта хорошая новость для петербуржцев, но в особенности жителей микрорайона, ведь долгое время территория была просто заброшенной, заросшей тростником и заваленной мусором.

Пока точные облагораживания сквера не определены - идут инженерные и проектировочные работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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