Берега реки Глухарки в Приморском районе приведут в благоустроенный вид
Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга намерен объявить конкурс на благоустройства сквера на Шуваловском проспекте в Приморском районе города. Здесь, на берегу реки Глухарки должна появиться комфортная зона отдыха для горожан.
- В сквере на Шуваловском проспекте планируется проложить дорожки, поставить красивые скамейки, привести в порядок газоны и высадить деревья и кустарники, - сообщает пресс-служба комитета по благоустройству.
По замыслу чиновников, береговая линия Глухарки должна стать благоустроенным местом отдыха и занятий спортом для местных жителей. Всего работы затронут около 3 гектаров площади сквера на Шуваловском проспекте.
И эта хорошая новость для петербуржцев, но в особенности жителей микрорайона, ведь долгое время территория была просто заброшенной, заросшей тростником и заваленной мусором.
Пока точные облагораживания сквера не определены - идут инженерные и проектировочные работы.
ИСТОЧНИК KP.RU